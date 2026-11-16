Olay, saat 18.35 sıralarında Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan Skywell marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracın tamamını sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ 1 SAATTE SÖNDÜRDÜ

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Cahit Sıtkı Tarancı Sokak araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır