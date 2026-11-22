Konya’nın Beyşehir ilçesinde kadınlara özel düzenlenen atış talimi ve tüfek atış yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin farklı il ve şehirlerden, çeşitli meslek gruplarından kadınların katıldığı etkinlikte, önce silah kullanımı ve güvenlik kuralları anlatıldı, ardından katılımcılar hedefleri vurabilmek için birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Beyşehir’in Bayavşar Mahallesi’nde kurulu Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma ve silah sanayisine yönelik üretim yapan bir av tüfeği üretim fabrikasının atış poligonunda kadınların farklı alanlardaki yeteneklerini ortaya koymak ve atıcılık sporuna yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlara özel atış etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Beyşehir’in yanı sıra farklı il ve şehirlerden aralarında öğrencilerin de yer aldığı, sağlık çalışanlarına, avukatlardan mühendislere ve emniyet mensuplarına kadar farklı meslek gruplarından katılımcılar atış heyecanı yaşadı. Yarışma öncesinde katılımcılara silah kullanımı, güvenlik önlemleri ve atış teknikleri konusunda eğitim verildi. Eğitimin ardından kadınlar, tüfekle hedeflere atış yaptı. Bazı katılımcılar ilk kez atış yapmanın heyecanını yaşarken, daha önce deneyimi bulunanlar da hünerlerini sergiledi. Yarışmanın sonunda dereceye giren ilk üç katılımcıya plaket verilirken, birinci olan yarışmacı tüfekle ödüllendirildi.

"AMACIMIZ KADINLARI SİLAHA TEŞVİK ETMEK DEĞİL"

Etkinliğin düzenlenmesinde öncü olan ve katılımcılara eğitim veren atış eğitmeni Nur Koçer, kadınların her alanda başarılı olabileceklerini göstermek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Koçer, "Bizim amacımız kadınları direkt silaha yönlendirmek değildir, teşvik ettirmek değildir. Sadece kadınların da bu alanda başarılı olabildiklerini göstermek en büyük hedefimizdir" dedi.

Yarışmaya Samsun’dan katılan öğrenci Şule Kılıçoğlu, atıcılığa merakı bulunmasına rağmen daha önce deneyiminin olmadığını belirtti. Etkinliğin kendisini motive ettiğini anlatan Kılıçoğlu, çok sayıda kadını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kadınların bilinçli şekilde eğitim almasının önemine değinen Kılıçoğlu, röportajının sonunda "Kadın cinayetlerine dur diyoruz" mesajını verdi.

Yarışmaya katılan Beyşehirli sosyoloji mezunu Ayşe Aydın ise kısa süre önce özel güvenlik kartı aldığını ve bu süreçte atıcılığa ilgi duymaya başladığını anlattı. Atış sırasında heyecanlandığını belirten Aydın, performansının beklediği gibi olmadığını ancak etkinlikten memnun kaldığını ifade etti.

Seydişehir’den katılan 25 yaşındaki anestezi teknikeri Tuğçe Bağcı da atıcılığa uzun süredir ilgi duyduğunu söyledi.