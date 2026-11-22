Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen ve 17 yaşındaki Kardelen Koç'un hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI

16 Kasım'da meydana gelen ve 17 yaşındaki Kardelen Koç'un hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kardelen Koç, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirmişti.

KAHREDEN ANLAR

Yaşanan acı olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın yaşandığı anlara ilişkin görüntüleri gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır