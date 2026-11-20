Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının kullanım amacı hakkında bilgi verilirken genel güvenlik konularında da uyarılarda bulunuldu. Ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması ve güvenlik tedbirlerinin ihmal edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır