Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir binanın teras katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Haceloğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak’ta bulunan dört katlı binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır