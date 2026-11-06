Daha uzun yaşamak için karmaşık yöntemlere veya pahalı uygulamalara ihtiyaç olmayabilir. Günlük hayatta edinilen bazı alışkanlıklar, yaşam süresi ve sağlık üzerinde önemli rol oynayabiliyor. Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen ve 123 binden fazla kişinin verilerinin 30 yılı aşkın süre boyunca incelendiği araştırma, yaşam beklentisini artırabilecek beş temel davranışa dikkat çekiyor.

UZUN YAŞAMLA İLİŞKİLENDİRİLEN 5 ALIŞKANLIK

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Frank Hu ve ekibi, iki büyük araştırma grubundan elde edilen verileri değerlendirdi. Hemşirelerin Sağlık Araştırması'na katılan 78 bin 865 kadın ile Sağlık Profesyonelleri Takip Araştırması'ndaki 44 bin 354 erkeğin günlük alışkanlıkları, iki ila dört yılda bir güncellenen bilgiler üzerinden takip edildi.

2018 yılında yayımlanan araştırmada, erken ölüm riskini azaltmayla ilişkili beş temel alışkanlık belirlendi:

Sigara kullanmamak: Araştırmada hiç sigara içmemek, uzun yaşamla ilişkili temel davranışlardan biri olarak öne çıktı.

Sağlıklı kiloyu korumak: Vücut kitle indeksinin 18,5 ile 24,9 arasında olması, incelenen alışkanlıklar arasında yer aldı.

Düzenli egzersiz yapmak: Her gün en az 30 dakika orta veya yüksek yoğunlukta fiziksel aktivite önerilen davranışlardan biri oldu.

Kaliteli beslenmek: Besin değeri yüksek ve dengeli bir beslenme düzeni, sağlıklı yaşamın önemli parçalarından biri olarak değerlendirildi.

Alkol tüketimini sınırlamak: Araştırmada kadınlar için günde en fazla bir, erkekler için ise en fazla iki içki tüketimi ölçüt olarak kullanıldı.

BEŞ ALIŞKANLIĞI BİR ARADA UYGULAYANLARDA ÖLÜM RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Araştırmanın sonuçları, beş alışkanlığın birlikte benimsenmesinin sağlık açısından daha güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu gösterdi. Tüm alışkanlıklara uyan katılımcıların, hiçbirini uygulamayanlara kıyasla araştırma süresince hayatını kaybetme olasılığı yüzde 74 daha düşük bulundu.

Ayrıca bu grupta kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riski yüzde 82, kanser kaynaklı ölüm riski ise yüzde 65 daha düşük hesaplandı.

Araştırmacılar, 50 yaşından sonraki yaşam beklentisini de karşılaştırdı. Beş alışkanlığın tamamını benimseyen kadınların bu yaştan itibaren ortalama 43 yıl daha yaşaması beklenirken, hiçbirini uygulamayan kadınlarda bu süre 29 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerde ise aynı karşılaştırmada yaşam beklentisi 37 yıl ve 25 yıl oldu.

Çalışmada, bu alışkanlıkları uygulayan kişilerin yalnızca daha uzun yaşamakla kalmayıp kronik hastalıklardan uzak geçirilen süreyi de artırabildiği görüldü. En az dört alışkanlığı benimseyen 50 yaşındaki kadınların, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve kanser olmadan geçirdiği yaşam süresi yaklaşık 34 yıl olarak hesaplandı. Bu alışkanlıkların hiçbirini uygulamayanlarda ise süre yaklaşık 24 yıl oldu.

UZUN YAŞAM LİSTESİNE UYKU DA EKLENDİ

Araştırmanın temelini oluşturan 2018 tarihli çalışma, uyku alışkanlıklarını değerlendirmemişti. Ancak daha sonraki araştırmalar, yeterli uykunun da yaşam beklentisi açısından önemli olabileceğine işaret etti.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) tarafından yapılan bir analizde, sürekli olarak gecede yedi saatten az uyumanın yaşam beklentisiyle olumsuz ilişki gösterdiği belirtildi. OHSU uyku fizyoloğu Andrew McHill, yetişkinlerin mümkün olduğunda her gece 7 ila 9 saat uyumasını önerdi.

Daha sonraki araştırmalar da fiziksel aktivitenin önemini destekledi. The Lancet Healthy Longevity dergisinde yayımlanan ve 36 bin yaşlı yetişkini 20 yıl boyunca izleyen çalışma, düzenli fiziksel aktivitenin 65 yaşından sonra hayatta kalma olasılığını öngören en önemli göstergelerden biri olduğunu ortaya koydu.

Harvard araştırmasının sonuçları, belirli alışkanlıkların yaşam beklentisiyle güçlü biçimde ilişkili olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte araştırmada bildirilen ek yaşam yılları, her birey için kesin bir sonuç veya garanti anlamına gelmiyor. Genetik özellikler, sağlık durumu ve yaşam koşulları da yaşam süresini etkileyebiliyor.