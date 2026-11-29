Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Sarıçiçek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UMKE ekipleri ve vatandaşlar, kazada yan yatan otomobili düzelterek yaralıların araçtan çıkarılmasını sağladı.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır