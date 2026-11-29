Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin düzenlediği ve 380 eserin değerlendirildiği yarışmada TUSAŞ, "Savunma Sanayii Yılın En İyi Görüntüsü Ödülü"nü kazandı.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Bertan Kurt ve TUSAŞ Medya Ekibi, ödülü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin elinden aldı.

AA

Ödüllü film, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III'ün uçuşlarının yanı sıra bu görüntüleri zorlu koşullarda kaydeden ekibin gökyüzündeki çalışmalarını konu alıyor.

Her platformun uçuş özelliklerine göre planlanan çekimler, medya ve uçuş ekiplerinin koordinasyonuyla 5 günde tamamlandı.

Çekimlerde Türk Hava Kurumundan temin edilen ve paraşüt atlayışı eğitimlerinde kullanılan Cessna Caravan uçağı görev aldı. Ekip üyeleri, sırtlarında paraşütlerle 20 bin feet irtifada uçağın açık atlayış kapısından TUSAŞ platformlarını görüntüledi.

"Özgürlük Kanatlarımda" filmi, TUSAŞ'ın jet ve turboprop eğitim uçaklarından genel maksat helikopterine ve insansız hava araçlarına uzanan ürün yelpazesini gökyüzünde buluşturdu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır