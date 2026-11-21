Edinilen bilgilere göre kaza, Ahlat-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Gabanlar mevkisinde meydana geldi. H.K. (57) yönetimindeki tır, Ahlat’tan Adilcevaz istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü H.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır