Böbrekler her dakika yaklaşık yarım bardak kanı süzerek atık maddeleri ve fazla suyu vücuttan uzaklaştırıyor. Aynı zamanda kandaki önemli elektrolitlerin dengesini koruyor ve kırmızı kan hücrelerinin üretimine katkı sağlıyor.

ABD'de 35,5 milyondan fazla yetişkinin kronik böbrek hastalığıyla yaşadığı belirtiliyor. Bu rakam, ülkedeki yetişkinlerin yaklaşık 7'de 1'ine karşılık geliyor.

Kronik böbrek hastalığının erken dönemlerinde belirgin şikayetler görülmeyebiliyor. Bu nedenle hastalık, çoğu zaman kişi farkına varmadan ilerleyebiliyor.

BÖBREKLERİN SAĞLIKLI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

MedStar Health'te görev yapan Nefroloji Uzmanı Dr. Keiko Iwahara Greenberg, böbrek hastalıklarının genellikle böbrek fonksiyonları ciddi oranda azalana kadar belirti vermediğini belirtiyor.

Böbreklerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlamanın en önemli yollarından biri düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak. Bu kontrollerde kan testiyle kreatinin düzeyi ölçülerek böbrek fonksiyonları değerlendirilebiliyor.

Kreatinin, böbreklerin vücuttan uzaklaştırdığı atık maddelerden biri olarak biliniyor. Böbrekler düzgün çalıştığında kandaki kreatinin seviyesi düşük oluyor. Değerin yükselmesi ise böbreklerin atık maddeleri yeterince uzaklaştıramadığına işaret edebiliyor.