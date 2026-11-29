Bolu’nun Göynük ilçesinde imam evi olarak kullanılan iki katlı betonarme yapı, elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Hacımahmut köyü Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imam evi olarak kullanılan iki katlı betonarme yapının üst katında elektrik tesisatından kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı betonarme yapı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır