Kaza, Çayırköy köyü yolunda meydana geldi. F.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü F.E. ile 1 yolcuyu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dereye uçan otomobil çekici yardımıyla çıkarılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır