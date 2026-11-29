Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ak Sokak'taki pazartesi pazarı önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada pompalı tüfekle de ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

8 YARALI 3 FARKLI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla ve kendi imkânlarıyla ulaştıkları 3 farklı hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K.'nin (28) dizinde, Y.K.'nin (32) ise sol kulağında kesi olduğu belirlendi. Darbedilen H.C.K. (27) ve N.K.'nin (36) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A.'nın (34) bacağından bıçaklandığı ve yarasına pansuman yapıldığı bildirildi. Darp sonucu yaralanan Y.A. (25) ve G.A.'nın (31) ise tetkiklerinin devam ettiği belirtildi.

Serdivan Devlet Hastanesinde tedaviye alınan E.K.'nin (32) karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hastanelerde tedavi gören yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır