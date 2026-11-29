Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan toplam 15 seferin iptal edildiğini açıkladı.

BURSA-İSTANBUL SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı bazı seferler de iptal edildi.

Mudanya'dan İstanbul'a saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'te yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

İstanbul'dan Mudanya'ya düzenlenmesi planlanan saat 08.00, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30 seferleri de iptal edildi.

ARMUTLU BAĞLANTILI SEFERLERE DE HAVA ENGELİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 09.30'daki Mudanya-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul, 14.00'teki İstanbul-Armutlu ve 15.30'daki Armutlu-Mudanya seferleri de iptal edilen seferler arasında yer aldı.

İDO ise olumsuz hava şartları nedeniyle saat 11.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır