İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de sel ve su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sel nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu.

DHA

DHA

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi.

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Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botlarla kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti.

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66 KİŞİ KURTARILDI

Karamandere'de su altında kalan alanlar ve AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Selde ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Çatalca’da sele neden olmuştur. Selin etkili olduğu bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda yapılmış olup çalışmalarda 8 bot, 34 araç, 115 personel görev yapmıştır. Çalışmalar kapsamında; Karamandere mevki araç üzerinde 2 kişi, ⁠Karacaköy mevkinde servis içerisinde 14 kişi, Ormanlı mevkinde toplam 15 kişi, ⁠Karacaköy İzzettin Çiftliği 4 kişi, ⁠Karacaköy Bölgesinde 4 Kişi, ⁠Karamandere Nusrettin Çiftliği Bölgesinde 20 kişi, Karacaköy Resul SayınÇiftliği bölgesinde 7 kişi, Olmak üzere toplam 66 kişi kurtarılmıştır" ifadeleri yer aldı.

DHA