Bursa'da 20 Kasım Cuma 2026 tarihinde hava durumu kış mevsimini hissettiriyor. Hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklıklar genellikle ılımandır. Ancak gün içerisinde soğuk rüzgarlar hissedilebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanı etkileyebilir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif bir ceket almayı unutmayın. Hava biraz serinleyebilir.

Bursa'nın bugünkü hava durumu parçalı bulutlu bir görünüm sergiliyor. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlar artacak. Açık havada aktivite yapacakların, bunu erken saatlere planlaması akıllıca olacaktır. Gün içerisinde hafif yerel yağışlar yaşanabilir. Bu yağışlar günün sonunda daha belirgin hale gelecektir.

Önümüzdeki günler daha hareketli bir hava durumu gösterecek. Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklıkların 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hafif ya da orta derecede yağışlar yaşanabilir. Dış mekan etkinliği planlayanların, hava koşullarını göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Yürüyüş ve piknik gibi açık hava etkinlikleri düşünenlerin, yağmursuz saatleri tercih etmesi doğru bir karar olabilir.

Bu dönemde hava durumu hızlı değişimlere sebep olabilir. Bursa'nın hava akımları ve yerel koşulları etkili. Hava tahminlerini takip etmek, ani değişiklikleri anlamanıza yardımcı olur. Dışarı çıkmadan önce hava durumu hakkında bilgi almak önemlidir. Olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmak konforunuzu artırır. Bu, sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur.

Bursa'da 20 Kasım'da ılımlı bir hava durumu bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerdeki havadaki değişimlere dikkat etmekte fayda var. Bugünkü hava durumu önemli olsa da, gelecekte ne olacağını kestirmek zor. Alınacak tedbirler, daha sağlıklı ve keyifli aktiviteler geçirmenizi sağlayabilir. Havanın genel seyrini izleyerek, Bursa'da geçireceğiniz zamanı daha iyi planlayabilirsiniz.