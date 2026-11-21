21 Kasım 2026 Cumartesi günü, Bursa'da ılıman bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatleri bulutlu bir hava ile başlayacak. Öğle saatlerinde güneş kendini daha sık gösterecek. Bu durum sıcaklıkları hafifçe artıracak. Akşam saatlerinde bulutlar tekrar yoğunlaşacak. Hafif yağış beklentisi, hava durumunu etkileyebilir. Henüz ılımlı bir kış mevsimine girmiş olsak da, sürprizlere açık bir iklim var.

Bugünkü hava, dışarıda geçirilen zaman için elverişli görünmekte. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinliklerine katılmak isteyenler için gün oldukça keyifli geçecektir. Ancak sıcaklıkların düşmesi ve artan nem, dikkat gerektiriyor. Ciltte soğuk algınlığına yol açmamak adına kalın giyinmek gerekebilir. Soğuk algınlığına karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da mevsim normallerine yakın bir sıcaklık bekleniyor. Pazar günü biraz daha serin ve yer yer yağışlı hava tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların 17 ile 20 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Çarşamba günü yağış ihtimalinin yükselmesi dikkat çekiyor. Bursa'da yaşayanların hava durumu uygulamalarını takip etmesi faydalı olabilir.

Bu dönemde açık havada geçirilen zamanlarda sağlığa dikkat edilmesi önemli. Havanın değişkenliği nedeniyle ani değişimlere hazırlıklı olmak, bağışıklık sistemi için önem taşır. Üst giyimde kat kat giyinmek, soğuktan etkilenme riskini azaltır. Dışarıda geçireceğiniz her saat için bir şemsiye almak akıllıca bir tercih olacaktır. Beklenmedik yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Hava durumu, bu hafta boyunca değişken bir seyir izleyecek. İklim genel itibarıyla ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek için bir fırsat sunuyor. Ancak ani değişimlere karşı da hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.