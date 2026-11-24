Bursa, 24 Kasım 2026 tarihinde kış mevsiminin yaklaşmasıyla değişken hava koşulları ile karşı karşıya. Bugünkü hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Genel olarak daha ılımlı bir karakter sergiliyor. Sabah saatlerinde serin bir hava var. İlerleyen saatlerde güneşin yüzünü göstermesiyle hava biraz daha ısınacak. Güneş ışıkları, Bursa'nın güzelliklerini ön plana çıkaracak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor.

Bursa'da bugünün hava durumu, genel olarak parçalı bulutlu. Bazı yerlerde hafif bir rüzgar esebilir. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için ferahlatıcı bir etki yaratacaktır. Belirli saatlerde yerel olarak hafif yağışlar görülebilir. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde bu yağışların etkisi kaybolacak. Gün doğumunda nem oranı yüksek. Bu, bazı bölgelerde sabah buğusunu oluşturmuş durumda. Fakat gün ortasına doğru bu buğulama etkisi geçecek. Havaların daha kuru olacağı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu soğuyacak. Kapalı bir havanın adımını duyurması muhtemel. Özellikle hafta ortasında hava sıcaklıklarının 15 derece seviyelerine düşmesi bekleniyor. Bulutlu bir yapı ortaya çıkacaktır. Gelen soğuk hava dalgası, dışarıya çıkmayı planlayanların hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. Kalın giysiler, şemsiye ve rüzgarlık alınmalı. Yedek kıyafet bulundurmak da faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava koşulları aniden değişebilir. Bu durum, Bursa'da hava tahmini takip edenleri sürekli tetikte tutmalı. Gündüz sıcaklıkları düşerken, akşam saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Özellikle dışarıda zaman geçirenlerin, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmaları iyi bir fikir. Bu nedenle, yerel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Yanınızda uygun kıyafet bulundurmak, sürprizlerle karşılaşmamak adına gereklidir.

Bursa'da 24 Kasım 2026 tarihinde hava durumu, gökyüzündeki bulutların ve güneşin dansı eşliğinde hafif yağışlarla geçiyor. İlerleyen günlerde hava koşullarındaki değişimler, soğuk hava ile dikkat çekiyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bursa'nın iklimini takip etmekte fayda var. Her hava koşulunda hazırlığınızı yaparak keyifli zaman geçirebilirsiniz.