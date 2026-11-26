Bursa'da 26 Kasım Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Bugün, parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu durum, Bursa halkı için kışın başlangıcında rahatlatıcı bir hava sunuyor. Gün ortasında yer yer kırağı ve hafif yağış olabilir. Bu, soğuk havayla birleşerek zaman zaman rahatsız edici hale gelebilir.

Bursa'nın hava durumu kışın gelmesiyle değişiklikler gösterebilir. Bugün ılımlı bir gün yaşanması bekleniyor. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecek. Özellikle açık alanlarda dışarıda kalanlar üşüyebilir. Soğuk havadan korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Akşam yürüyüşleri için uygun giysiler tercih etmek gerekmekte.

İleriye dönük tahminler, önümüzdeki günlerde hava durumunun soğuyacağını gösteriyor. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıklar 15 derecenin altına düşebilir. Bu durum, kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi teşvik edebilir. Dışarıda etkinlik planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Kış aylarının başlangıcı ile hasta mevsimi de başlamaktadır. Bu nedenle, gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Dışarıda dolaşırken kalın giysiler giymek önemlidir. Bir şapka kullanmak, soğuktan korunmanın etkili yollarından biridir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak da iyi bir önlem olabilir.

Sonuç olarak, Bursa'daki hava durumu ılımlı ve değişken. Önümüzdeki günlerde soğuk havayı hissedeceğiz. Hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurarak plan yapmak önemlidir. Sağlıklı ve keyifli bir kış dönemi dileğiyle.