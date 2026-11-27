27 Kasım 2026 Cuma günü Bursa hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehri ziyaret edenler ve burada yaşayanlar için zorluklar oluşturabilir. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık aralığı dış mekan aktiviteleri için uygun bir atmosfer yaratıyor. Güneş ışığının yoğun hissedileceği bir gün bekleniyor. Ancak, gün ilerledikçe bazı değişiklikler olabilir.

Bursa'da bulutlu hava hakim. Gün içerisinde bazı yerlerde ani yağışlarla karşılaşma ihtimali mevcut. Dışarı çıkanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Bugünkü hava durumu, sabah saatlerinde keyifli geçebilir. Ancak ilerleyen saatlerde hava oldukça değişken olacak. Bu tür koşullar, Bursa'nın kış aylarına geçiş döneminde yaygındır.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da daha soğuk günlerin yaşanması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklık 15 - 18 derece arasında olması öngörülüyor. Bu dönemde kapalı hava ve yer yer hafif yağışlar görülebilir. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenlerin plan yapmaları önemlidir. İklim değişikliklerini gözlemlemek kritik bir önlem olacaktır. Kalın giysilerle çıkmak soğuk havadan korunmaya yardımcı olabilir.

Bursa’nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için bu günler fırsat sunuyor. Bulutlu atmosferin ve hafif yağışların doğayı canlandıran etkisi değerlendirilebilir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak her zaman akıllıca bir seçimdir. Hava koşullarındaki ani değişikliklerle başa çıkmak konforu artıracaktır.

Bursa'daki hava durumu, keyifli aktiviteler sunuyor. Ayrıca hazırlık gerektiren durumlar da mevcut. Hava durumunu takip etmek, esnek planlar yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde keyif dolu günlerin tadını çıkarabilirsiniz.