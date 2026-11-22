Şırnak’ın Cizre ilçesinde köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından 2026 yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla 28 kilometrelik köy yolu BSK asfaltla kaplanırken, yatırımın toplam bedeli 300 milyon lira oldu.

Cizre’de kırsal ulaşımın iyileştirilmesine yönelik önemli bir yatırım hayata geçirildi. Cizre Kaymakamlığı, ilçeye bağlı köylerde yürütülen asfalt çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, köy yollarında toplam 28 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BKS) asfalt serimi yapıldı. 300 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlanan proje sayesinde kırsal mahallelerin yol altyapısı yenilendi. Gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve günlük yaşamın kolaylaştırılması hedefleniyor. 300 milyon liralık yatırımla tamamlanan 28 kilometrelik asfalt çalışmasının, Cizre’nin kırsal ulaşım altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor. Cizre Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların 2026 yatırım programı kapsamında tamamlandığı bildirilirken, hayata geçirilen yatırımla köy yollarında daha güvenli ve konforlu ulaşım döneminin hedeflendiği belirtildi.