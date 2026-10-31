Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladomir Zelenskiy İstanbul'da bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL'DA ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıların kimseye fayda sağlamayacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Kendisiyle bugünkü görüşmelerimizde, Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz’deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık

ERDOĞAN: "KARADENİZ'DE GERGİNLİK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ"

Karadeniz'de güvenlik için aktif çaba gösteriyoruz.

Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır.

Savaşın özellikle Amerikan Başkanı Sayın Trump’ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

"DİPLOMASİ YOLUYLA SOMUT SONUÇLAR ALINABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Esasen Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliği yaptığımız müzakereler, diplomasi yoluyla somut sonuçlar alınabileceğini göstermişti.

Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

Dünyada çok az ülkenin üretebildiği kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik ve kullanıma sunduk.

Zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz.

ZELENKİY: " TÜRKİYE VE UKRAYNA SAVUNMA ALANINDA DOĞAL MÜTTEFİKTİR"

Ukrayna lideri Zelensky şu ifadeleri kullandı;

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmak konusunda mutabık kaldık.

Kasım ayında düzenlenecek ABD Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısına hazırlanıyoruz.

Türkiye ve Ukrayna savunma alanında doğal müttefiktir.

Türkiye, Karadeniz’de güvenli seyrüseferi, normal yaşam koşulları sağlayabilecek adımları destekliyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır