Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda katılımcılara seslendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN COP31 İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yapılan ekolojik hatalara dikkat çekerek, "Biz de bugün aynı hataları yaparsak, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun hesabını gelecek nesillere veremeyiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Türkiye, 2023'te asrın felaketiyle sarsılmış bir ülkedir. 11 şehri etkileyen bu felakette 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. 3 yılda yüz binlerce konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu yaptıklarımızı katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk.

"SADECE HÜKÜMETLER DEĞİŞ İŞ İNSANLARI DA SORUMLULUK ALMALI"

Kürsel karbon tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımı ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalıdır. İklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlara yardım edilmelidir. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışı benimsenirse çok daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalırız.

(İklim krizi) Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir.

"EKOLOJİYİ EKONOMİYE FEDA EDEMEYİZ"

Böyle bir süreçte sadece hükümetlerin mücadelesi yetmez. İş insanları da sorumluluk almalıdır. Bugün karşılaştığımız sorunlarda geçmişte kaynakları hoyratça kullanmamızın payı vardır.

50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir.

"TÜRKİYE HAYALLERİNİ GERÇEKLERE DÖNÜŞTÜRMEDE USTA BİR ÜLKEDİR"

Temel hedefimiz iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektirik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmadan vazgeçmiyoruz

Türkiye hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Aktif sanayi programımızla her zaman iş dünyamızın yanında olacağız.

"YEŞİL ENERJİYE YATIRIM TEŞVİKLERİMİZ SÜRÜYOR"

Yeşil Kalkınma Yolculuğu sürüyor. Yeşil enerjiye yatırımlara teşvikimiz sürüyor."

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır