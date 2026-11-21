21 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Denizli'de hava durumu serin. Mevsim normallerine uygun bir hava hakim. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneş sıcaklığı artırıyor. Günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde bazı bölgelerde bu yağışlar yaşanabilir. Genel olarak hava bulutlu geçecek.

Önümüzdeki günlerde Denizli'de hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. Önümüzdeki hafta sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Bu dönemde yerel yağışların olabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde serin havalar etkili olacak. Dışarıda zaman geçirecekseniz, rahat giyinmekte fayda var.

Denizli’de hava durumu, plan yapmak isteyenler için önemli. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmenizde fayda var. Beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için hazırlıklı olmalısınız. Yağış bekleniyorsa şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Ayrıca, serin havalarda ince giysilerle dışarı çıkmamalısınız. Bu, daha konforlu hissetmenizi sağlar.

Sonuç olarak, Denizli'deki hava durumu uygun bir dış mekan ortamı sunuyor. Yağış olasılığına karşı dikkatli olmanız önerilir. Doğru planlar yapmak gününüzü keyifli hale getirebilir.