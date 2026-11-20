Diyarbakır hava durumu, 20 Kasım Cuma 2026 tarihinde ilgi çekici bir görüntü sergileyecek. Şehirde beklenen hava koşulları 19 ila 22 derece arasında sıcaklık gösterecek. Genel olarak kapalı ve hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlar etkili olabilir. Bu nedenle şehirde bulunanlar, dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeli. Uygun kıyafet seçimi yapmak önemli.

Bugünkü hava durumu merak edenler için, bu koşullar bulutlu bir gökyüzü ile birleşiyor. Günün büyük kısmında karamsar bir atmosfer oluşabilir. Sıcaklık değerlerinin 20 derece civarında seyretmesi, karamsar havayı biraz olsun hafifletiyor. Yine de ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak şart. Hava durumu sürekli değişiyor. Kat kat giyinmek her zaman iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından cumartesi günü sıcaklığın artması bekleniyor. Hava, 22 dereceye kadar çıkacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hafif yağış ihtimali devam edecek. Pazar günü ise sıcaklıklar 19 ila 21 derece arasında kalacak. Daha da değişken hava şartları Diyarbakır'ı etkileyecek gibi görünüyor.

Kışın yaklaşmasıyla birlikte, yağışlı günlerde dikkat edilmesi gereken hususlar var. Özellikle ıslak zeminlerde kayma riski bulunuyor. Ani ısı düşüşleri baş ağrısı ya da soğuk algınlığına neden olabilir. Bu yüzden üşümemek önemli. Dışarıda kalanların, yanlarında bir yağmurluk bulundurmaları iyi bir tercih olacaktır.

Diyarbakır'daki hava durumu, sıcaklığın dengede olduğu ve yağışların hayatın bir parçası olduğu günlerde planlar yapabilmek adına fırsat sunuyor. Hem bugünü hem de önümüzdeki günlerin hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmak en iyisi.