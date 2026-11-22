Diyarbakır hava durumu, 22 Kasım Pazar 2026 tarihinde oldukça değişken. Şehirde beklenen hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Gökyüzü genel itibarıyla kapalı. Bu kapalı havanın yanında, aralıklı yağışlar da devam edecek. Özellikle öğleden sonra başlayacak bu yağışlar, akşam saatlerine kadar sürecek. Dışarıda zaman geçirecekler için dikkatli olmakta fayda var. Yolculuk yapacakların da önlemler alması gerekiyor.

Bugünkü hava, kapalı ve yağışlı olarak tanımlanabilir. Bu değişiklikler, dışarıda çalışacaklar için zorluk çıkarabilir. Dışarıda daha fazla zaman geçirmeyi planlayanlar, uygun kıyafetler seçmeli. Yanlarında şemsiye bulundurmaları da akıllıca olur. Diyarbakır’ın ikliminin değişken olduğu unutulmamalıdır. Ani hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz farklılık gösterebilir. Hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları 17-20 derece arasında olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların hafif artış göstermesi bekleniyor. Yağışlı günlerin ardından güneşli havalara geçiş olabilir. Ancak bu süreçte hava şartlarının değişken olabileceği akılda tutulmalı. Hafta sonu için plan yapanların hava durumunu dikkate alması önemlidir.

Giyimde ve dışarıdaki aktivitelerde, hava durumu tahminlerine dikkat etmek işe yarar. Havanın soğuması durumunda kalın giysiler tercih edilmelidir. Şemsiye almayı unutmamak önemli. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak, yola çıkmadan önce düşünülmesi gereken bir konudur. Diyarbakır’ın mevsim geçişlerindeki ani hava değişimleri, hazırlık yapıldığında keyifli karşılanabilir.