Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Erikli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler, M.Ü.’nün kızı Y.Ü.’yü (15) telefonla arayarak kendilerini asker ve polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, babasının bir terör olayına karıştığını ve aklanabilmesi için evde bulunan ziynet eşyalarının teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek kızı kandırdı. Şüpheliler, bu yöntemle evde bulunan ziynet eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

JASAT EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİN İZİNİ SÜRDÜ

Baba M.Ü.’nün Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı kiralık araç tespit edildi. Aracın İstanbul istikametine ilerlediğinin belirlenmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon sağlandı.



KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA KISKIVRAK YAKALANDILAR

JASAT ekiplerinin titiz takibiyle izleri sürülen Ö.D.D., Ş.B. ve E.D. isimli şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu’nda yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan adli aramada ziynet eşyaları ele geçirildi. Ayrıca aracın plakasının etiket yapıştırılarak gizlendiği belirlendi. Araç trafikten men edilirken, 220 bin lira idari para cezası uygulandı.

ZİYNET EŞYALARI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemleri için Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D.D., Ş.B. ve E.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibi M.Ü.’ye eksiksiz teslim edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, JASAT ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sayesinde şüpheliler yakalanırken, mağdur ailenin ziynet eşyaları da kurtarıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır