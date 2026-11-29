İsrail’de 27 Ekim’de düzenlenen genel seçimler sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, dün "ulusal birlik hükümeti kurma" ve "dönüşümlü başbakanlık" çağrısında bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Likud ve Yashar tarafından yapılan ortak açıklamada, Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında gerçekleştirilen toplantının güvenlik konulu bilgilendirmeyle başladığı ve ardından ulusal birlik hükümetinin kurulması ihtimalinin ele alındığı belirtildi. Görüşmenin "iş odaklı" geçtiği ifade edilen açıklamada, her iki tarafın da aralarındaki önemli görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştığı kaydedildi.

YENİ TOPLANTI PLANLANMIYOR

İsrail basınında yer alan haberlere göre yaklaşık iki saat süren görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. İsrailli kaynaklar, tarafların görüş ayrılıklarını gideremediğini ve Eisenkot-Netanyahu arasında yeni bir toplantı planlanmadığını bildirdi. Haberlere göre Eisenkot, Netanyahu'ya mevcut bloktaki ortaklarına bağlılığını sürdürdüğünü iletti. Yashar Partisi lideri, Netanyahu ve siyasi müttefiklerinin kendi hükümetinin temel ilkelerini kabul etmeleri halinde yeni hükümet kurulduktan sonra koalisyona katılabileceklerini söyledi.

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Netanyahu’nun Likud Partisi’nden yetkililer Eisenkot'u eleştirerek, muhtemel koalisyon ortaklarını kendisinin liderliğindeki bir hükümete katılmamaları konusunda uyardı.

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK ÇAĞRISI

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Eisenkot ile dönüşümlü başbakanlık anlaşması kapsamında ikinci sırada görev yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine Eisenkot, Likud'a koalisyon anlaşması için 24 saat süre tanımıştı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Eisenkot'un 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. İsrail yasalarına göre Eisenkot'un Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan bu süreyi 14 gün daha uzatmasını talep edebileceği biliniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır