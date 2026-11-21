VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, prematüre bebeklerin doğdukları ilk günlerden bugüne uzanan gelişimlerini gösteren video izletildi. Duygusal anların yaşandığı programda pasta kesilerek prematüre bebeklerin hayata tutunma mücadelesi kutlandı.

Üçüz bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Merve Kirazlı, gebelik sürecinde üçüz bebek beklediğini öğrendiğinde büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını söyledi. İlk başta nasıl bir süreçle karşılaşacağını bilemediğini anlatan Kirazlı, "İlk öğrendiğimde şoke oldum. Çok zordu benim için. Hatta yarım gün ağladım, nasıl yapacağım diye. Çünkü çok korkmuştum. Sonrasında bebeklerin prematüre doğacağını zaten söylediler. 30+5 haftada kiloları bin 500, bin 600 ve bin 700 gram olarak doğdular. Kuvöz süreçleri oldu. Önce bir tanesini, sonra diğerini, sonra diğerini aldım" dedi.

"15 yıl sonra üçüz bebeklerim oldu"



Doktorlarının kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade eden anne Kirazlı, bebeklerini bekleyen annelere de sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. İlk doğum günü yaklaşırken büyük korku yaşadığını belirten Kirazlı, "Didem hocam benim hayatımın en büyük şansı. Gerçekten çok teşekkür ederim. İlk doğum olacağı gün çok duygulanmıştım. Çocuklarıma bir şey olacak mı, bir sıkıntı olur mu diye çok korktum. Çünkü üçüz bebekler olduğu için endişeliydim. Bize de sürpriz oldu. Hepsi çok şükür sağlıklı ve hâlâ Didem hocamın takibindeyiz. Ben bu arada tek çocuğum ve 15 yıl sonra üçüz bebeklerim oldu. Bence bebek bekleyen anneler sabırlı olsunlar ve kendilerini iyi hissetsinler. Her şey güzel olacaktır diye inanıyorum" diye konuştu.

"Babalığı üç kat tattım"

Baba Emre Kirazlı ise üçüz bebek haberini ilk aldığında büyük şaşkınlık yaşadığını, sonrasında ise mutluluğunun katlandığını dile getirdi. Üçüz babası olmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu belirten Kirazlı, "Eşim bana haber verdiğinde herhalde yarım saat kendime gelemedim. Sonrasında işin mutlu tarafını yaşamaya başladık. Gerçekten çok mutluyuz. Tavsiye ederim. Tek diyebileceğim bu. Farklı bir his. Babalığı tattım, hatta babalığı üç kat tattım diyebilirim. O yüzden üç kat mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Üçüz bebekleri sağlıkla ailelerine kavuşturduk"



Bebeklerin takibini yapan Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, çoğul gebeliklerin prematüre doğumların önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Yardımcı üreme tekniklerinin daha sık kullanılmasının çoğul gebelikleri de beraberinde getirebildiğini ifade eden Yeşilırmak, "Maalesef prematüre doğumların ağırlıklı sebeplerinden biri de çoğul doğumlar. Yardımcı üreme tekniklerinin daha sık kullanılmasıyla birlikte elde edilen gebeliklerde iki ve daha fazla bebek anne karnında yerleştiğinde çok daha erken dönemlerde dünyaya gelebiliyorlar. Kirazlı bebeklerimizi de çok yakın bir perinatal takiple hayata sağlıkla tutunabilecekleri 28. gebelik haftasına kadar getirmeyi başardı kadın doğum ekibimiz. Sonrasında da bebeklerimizi onlardan devralıp yaklaşık bir aylık yoğun bakım sürecinin ardından bugün sağlıkla ailelerine kucağına verebildik" diye konuştu.

"Her üç bebek de sağlıkla hayata tutundu"



Prematüre bebek bakımının ekip çalışması gerektirdiğine dikkat çeken Yeşilırmak, özellikle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde çeşitli sağlık sorunlarının görülebildiğini belirterek, "Prematürelik zor. Çoğul gebelik sonucu oluşan çok sayıda prematüre bebekle uğraşmak da zor. Ama prematüre bakımı ekip işi. Ekibimiz her türlü yenidoğan sorununa müdahale edebilecek kapasitede. Çoğul gebeliklerimizi de başarıyla hayata tutundurduk. 28-29 hafta ve bin 500 gramın altındaki bebeklerin hayata tutunsalar bile yaşamlarında bazı handikapları, morbiditeleri olabiliyor. Bebeklerden bir tanesi bin 500 gramın da altındaydı. Diğer ikisi bin 500 gram civarındaydı. Ancak çok şükür, korktuğumuz nörolojik komplikasyonlar olmaksızın her üç bebeğimiz de hayata tutunmayı başardı" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır