Düzce’de narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, 16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında toplam 29 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamında 46 bin 332 adet sentetik evza, 285 gram sentetik kannabinoid, 105 gram skunk, 20 gram esrar, 2,51 gram metamfetamin yanı sıra 2 adet payp da ele geçirildi.

Düzce’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır