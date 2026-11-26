Kaza, saat 13.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ekmek almak için evinden çıkan Haney Karayalçın (67), yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Murat K. (52) yönetimindeki beton mikseri, Karayalçın'a çarparak sürükledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, beton mikserinin altında kalan Karayalçın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ACI HABERİ ALAN YAKINI FENALAŞTI

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Karayalçın'ın yakınlarından biri fenalaştı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karayalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Murat K. ise polis merkezine götürüldü.

"ÇOCUKLARIMIZI KORKARAK OKULA GÖNDERİYORUZ"

Kazanın meydana geldiği bölgedeki trafik güvenliğine tepki gösteren mahalle sakinlerinden Güleser Aldoğan, şunları söyledi:

"Burada çok kaza oluyor. Daha önce de bir araç öğrenciye vurdular burada; ama hiç kimse sahip çıkmadı. Trafik ışıkları yok, çocuklarımızı korkarak okula gönderiyoruz. Beton mikseri çarpmış. Kuruyemişçiden gelmiş, ekmek almaya gidiyormuş. Çarpıp sürüklemiş o tarafa kadar götürmüş."

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır