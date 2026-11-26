NASA'nın gezegen savunma sistemlerini test etmek amacıyla 4 yıl önce kasıtlı olarak çarptığı Dimorphos asteroidinin yüzeyine ilişkin ilk görüntüler elde edildi. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Hera uzay aracı, çarpışmanın etkilerini incelemeye başladı.

NASA'nın DART uzay aracı, 2022 yılında Dünya için tehdit oluşturmayan Dimorphos'a saatte 22 bin kilometre hızla çarpmıştı. Çarpışmanın ardından yaklaşık 10 bin kilometre uzunluğunda enkaz izi oluşmuştu.

Hera'nın bilim ekibinde yer alan gezegen bilimci Dr. Sabina Raducan, "Krater neredeyse gök cisminin kendisi kadar büyük. Bu gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

YÖRÜNGESİ 33 DAKİKA KISALDI

Yaklaşık 150 metre genişliğindeki Dimorphos, 730 metre genişliğindeki Didymos asteroidinin çevresinde dönüyor. Çarpışmadan önce 11 saat 55 dakika süren yörünge turu, deneyin ardından yaklaşık 33 dakika kısaldı.

Çarpışmanın asteroidin şeklini ve hareketlerini değiştirdiği de belirlendi. Bilim insanları, Dimorphos'un artık düzensiz biçimde taklalar atarak hareket ettiğini açıkladı.

YÜZLERCE KAYA PARÇASI TESPİT EDİLDİ

Didymos'un yüzeyindeki yer çekiminin Dünya'dakinden yaklaşık 40 bin kat daha zayıf olduğu belirtilirken, görüntülerde 3 ila 10 metre büyüklüğünde kayalar tespit edildi.

BBC'nin yer verdiği habere göre, önümüzdeki 6 ay boyunca iki asteroidi inceleyecek Hera, beraberindeki ayakkabı kutusu büyüklüğündeki 2 uyduyla çarpışma bölgesini araştıracak. Ancak asteroidlerin çevresindeki yüzlerce kaya parçasının çalışmaları zorlaştırabileceği belirtildi.

BİR ŞEHRİ YOK EDEBİLİR

Bilim insanları, çapı 1 kilometreyi aşan asteroidlerin küresel yıkıma, Dimorphos büyüklüğündeki asteroidlerin ise bir şehrin yok olmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

2029'DA DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK

Potansiyel tehlike oluşturan asteroidleri takip edecek NEO Surveyor uzay teleskobunun 2027 yılında fırlatılması planlanıyor.

2004 yılında keşfedilen yaklaşık 450 metre uzunluğundaki Apophis asteroidinin ise başlangıçta 13 Nisan 2029'da Dünya'ya çarpabileceği düşünülüyordu.

Son hesaplamalara göre en az 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpmayacak asteroid, 2029'da yeryüzünün yalnızca 32 bin kilometre üzerinden geçecek.