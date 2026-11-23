Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını hükümetin resmi internet sayfasında yayımladı. Taslakta, ülkenin mevcut sınırları dışında toprak iddiaları öngören "Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf ifadeleri yer bulmadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ulusa sesleniş konuşmasında "Yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yalnızca Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez barışa da sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ'NE ATIFTAN VAZGEÇTİLER

Taslakta, Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmadı.

Yeni anayasa için öngörülen giriş kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yeni anayasa taslağını sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm vatandaşların internet sitesinden anayasa taslağını okuyup teklif gönderebileceğini belirtti.

"AĞRI DAĞI" İFADESİNE YER VERİLMEDİ

Mevcut anayasada "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sembolleri" maddesi altında bulunan bayrak, arma ve marşa ilişkin hükümler de yeni taslakta yeniden düzenlendi.

Mevcut anayasanın 21. maddesinde, ülkenin bayrağı ile "Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı" tasvirlerinin yer aldığı armaya ilişkin hükümler bulunuyor.

Yeni anayasada ise söz konusu hususlara ilişkin yalnızca, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin sembolleri arma, bayrak ve marştır. Armanın ve bayrağın tanımı ile marş, referandumla kabul edilen kanunla belirlenir." ifadelerine yer verildi. Taslakta armalar ve semboller detaylandırılmıyor.

Dikkati çeken bir diğer değişiklik de 1. maddeye "laiklik" ilkesi eklenerek söz konusu hükmün yeni anayasa taslağında "Ermenistan Cumhuriyeti egemen, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." şeklinde sunulması oldu.

MEVCUT ANAYASA'DA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN TOPRAK İSTENİYOR

Mevcut Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında ise Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yer alıyor. Söz konusu bildirge Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediyor.

PAŞİNYAN, YENİ ANAYASA TASLAK METNİNİN YAYIMLANMASININ ARDINDAN ULUSA SESLENDİ

Yeni anayasa taslak metninin yayımlanmasının ardından ulusa seslenen Paşinyan, yeni anayasa taslağının kişilere veya hükümete ait olmadığını, Ermenistan halkının devlet üzerindeki egemenliğini esas aldığını belirterek, metinde halkın devletin kurucusu ve iktidarın kaynağı olarak tanımlandığını vurguladı.

Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluş amacının halkın güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını sağlamak, kimliğini korumak ve insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu dile getiren Paşinyan, taslağın bu hedefler doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

Paşinyan, yeni anayasa taslağının yalnızca hukuki düzenlemeler içermediğini, aynı zamanda yeni bir devlet modelini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bu modeli "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Dördüncü Cumhuriyet'in Üçüncü Cumhuriyet'ten farkını "çatışmanın olmaması" şeklinde açıklayan Paşinyan, çatışma siyaseti nedeniyle göç veren ülkenin zayıfladığı ve geçmişte iktidarda bulunan çevrelerin "Büyük Ermenistan" söylemini kullanarak ülkeyi yağmaladığı değerlendirmesinde bulundu.

Yargı sisteminin de oligarşinin etkisinden kurtarılması gerektiğinin altını çizen Paşinyan, yeni anayasanın amaçlarından birinin yargıyı halka geri vermek olduğunu kaydetti.

2018'deki Kadife Devrim ile iktidarın halka geri verildiğini ifade eden Paşinyan, yeni anayasanın kabul edilmesiyle devletin ve barışın da halka iade edileceğini dile getirdi.

Yeni anayasa taslağının 8. maddesinde dış politikanın amacının barışı sağlamak olarak belirlendiğine işaret eden Paşinyan, bunun 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin çatışma mantığından vazgeçilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan'ın gelecekteki konumuna ilişkin hedeflerini, "Amacımız, Ermenistan'ı 'Barış Kavşağı'na' dönüştürmektir. Aynı zamanda devlet sınırlarının ve uluslararası alanda tanınmış topraklarının dokunulmazlığını kendi başına koruyabilecek orduya sahip bir ülke haline getirmektir." şeklinde açıkladı.

Karabağ meselesinde eskiden yapılan müzakere sürecinin ve Azerbaycan'la ihtilafın Ermenistan'ı devlet olma niteliğini kaybetmenin eşiğine getirdiğini vurgulayan Paşinyan, "Yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yalnızca Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez barışa da sahip olacağız. Bu, hem barışa hem bağımsızlığa, hem barışa hem devlete sahip olacağımız için emsalsiz ve tarihi bir durumdur." dedi.

Paşinyan, geçmişte barış ile devletin birbirine karşıt seçenekler gibi sunulduğu ancak bugün Ermenistan'ın hem barışa hem de bağımsızlığa sahip olma imkanına kavuştuğu değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin bu süreci engellemek istediğini savunan Paşinyan, anayasa taslağının referanduma sunulması için muhalefete çağrı yaptı.

Paşinyan, referandumda anayasa taslağının reddedilmesi halinde başbakanlıktan istifa edeceğini, kabul edilmesi halinde ise bir sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.