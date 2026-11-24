Erzurum, 24 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla soğuk ve kapalı bir hava ile karşı karşıya. Bugün Erzurum'daki sıcaklık, 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinden itibaren soğuk bir rüzgar etkili olmaya başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Fakat akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşecek. Gece saatlerinde hava, 0 derecenin altına inebilecek. Bu durum, yüksek kesimlerde karla sonuçlanabilecek bir soğuk hava dalgasını işaret ediyor. Soğuk hava şartlarında giyinmek önemli. Ek önlemler almak, sağlıklı yaşam adına faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından değişimler yaşanacak. Salı gününü takiben çarşamba ve perşembe günlerinde sıcaklık biraz yükselebilir. 5 ile 8 derece civarında bir artış bekleniyor. Ancak bu artış, gece saatlerinde 0 derecenin altına düşebilir. Dışarıda olacaklar için dikkat gerek.

Erzurum'daki hava durumu için hazırlık yapmak önemlidir. Soğuk hava yaşam kalitesini etkileyebilir. Kalın kıyafetler tercih edilmeli. Dışarıda uzun süre kalınacaksa mutlaka termal giysiler giyilmelidir. Ayrıca evlerde ve iş yerlerinde ısınma sistemleri kontrol edilmelidir. Bu, soğuk algınlığına karşı önlem almak için gereklidir. Soğuk dalgalar karşısında hava tahminlerini kontrol etmek, giyinmek koruyucu olur. Bu kış hazırlıklı olmak önemli bir fırsattır.