26 Kasım 2026 tarihinde Erzurum’da soğuk ve hafif yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Kış mevsiminin başlangıcına yaklaşırken, sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Hava bulutlu ve ara ara yağışlı olacak. Kalın giyinmek dışarıda vakit geçirirken önemli. Erzurum'da yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabilir. Bu durum yerel ulaşımı etkileyebilir. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir.

Bugünkü hava durumu nasıl? Sabah saatlerinde soğuk hava rüzgarı hissedilebilir. Gün içinde sıcaklık 6 – 8 dereceye çıkabilir. Ancak bulutlu hava ve yer yer yağışlarla hissedilecek. Öğle saatlerinde dışarıda olacaksanız, giysilerinizi buna göre ayarlayın. Kalın bir mont ve suya dayanıklı botlar rahatlık sağlar.

Gelecek günlerde hava durumu değişebilir. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 - 10 derece arasında seyredecek. Ancak gökyüzündeki bulutlar pek görünmeyecek. Soğuk ama güneşli günler Erzurum'u etkileyecek. Yine de ani sıcaklık değişimlerine tedbirli olmak gerek. Kış aylarıyla birlikte havalar soğuyacak. Buna bağlı olarak buzlanmalara dikkat edilmeli. Sabah yola çıkmayı planlayanlar, yolların durumuna dikkat etmelidir.

Erzurum’da yaşamaya ya da burayı ziyaret etmeye niyet eden insanların hava koşullarına dikkat göstermesi lazım. Basit önlemler almak, gününüzü rahat geçirmenize yardımcı olur. Giyimde kat kat giysiler tercih etmek vücut sıcaklığını dengeleyebilir. Ayrıca dışarıda uzun zaman geçirecekseniz, yanınıza sıcak içecekler alın.

Erzurum'un güzelliklerini keşfederken hava koşullarını unutmayın. Havanın durumu, kış günlerinde sizi bir adım öne geçirebilir.