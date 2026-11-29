İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve konuya ilişkin şikayetler üzerine başlatılan çalışmalarda, kız çocuklarına yönelik taciz olaylarının şüphelisi tespit edildi.

KIZ ÇOCUKLARINI TACİZ EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen T.T. (28) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan T.T.'nin temmuz ayında da bir kızı taciz ettiği ve kızın babası tarafından dövüldüğü anlar da kamera kaydına yansımıştı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır