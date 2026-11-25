Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 5 asker şehit olurken gece boyunca incelemelerin sürdüğü bölge, günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 5 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından bölgede başlatılan incelemeler sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölge, gün ağarınca dronla görüntülendi.

DHA

EĞİTİM İÇİN HAVALANMIŞTI

Dün akşam eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Helikopterdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

5 ASKER ŞEHİT OLDU

Kazada, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu.

DHA

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANACAK

Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazelerin adli tıp işlemlerinin ardından şehitlerin memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Bu arada helikopterin düştüğü bölgede yürütülen inceleme çalışmaları sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Gün ağarınca helikopterin düştüğü bölge, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır