Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti. Çok sayıda ismin görev yerinin değiştiği kararnamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır koruma teşkilatında görev yapan Ramazan Bal da yer aldı.

14 YILIN ARDINDAN KARABÜK VALİSİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Karabük Valiliğine atandı. Karabük Valisi Oktay Çağatay ise Sivas Valisi olarak görevlendirildi.

RAMAZAN BAL KİMDİR?

Ramazan Bal, 1964 yılında Giresun ili Eynesil ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi burada tamamladı, 1988 yılında Polis Akademisinden mezuniyetini müteakip Komiser Yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde görevine başladı.

ERDOĞAN'IN BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE GÖREVE GELMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevinden sonra sırayla Ankara’da, Siirt’te, Amasya’da, Polis Akademisi Başkanlığında, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Emniyet Teşkilatında çalıştığı süreç içerisinde 1995-1998 yılları arasında Gürcistan’da Misyon Koruma, 2009-2010 yılları arasında Afganistan’da ve 2011 yılında Erasmus için Çek Cumhuriyetinde bulundu. 2012 yılı Mayıs ayında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atandı, yine aynı yılın Eylül ayında görevlendirildiği Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığını iki yıl devam ettirdikten sonra, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10.01.2019 tarihinde Koruma Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi üzerine Yüksek Lisans yapmış olan Bal'ın, Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okullarında ders kitabı olarak okutulan iki adet yayınlanmış eseri bulunuyor.

Bal'ın Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlayan koruma teşkilatındaki üst düzey görevleri yaklaşık 14 yıl sürdü.