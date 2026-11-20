Eskişehir’de 20 Kasım Cuma 2026 tarihi itibarıyla hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Havanın üzerinde hafif bir bulut örtüsü bulunuyor. Bu durum, güneşin sıcak ışıklarının ara sırda yüzünü göstermesine olanak tanıyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bu ılıman hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için cazip bir fırsat. Eskişehir’in tarihi ve doğal güzelliklerinde yürüyüş yapmak, bu hava şartlarında keyif verecek.

Bu Cuma günü, öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatleriyle birlikte biraz daha serin hissedilecek. Sıcaklığın 19 derecelere düşmesini bekliyoruz. Dışarıda yapılacak etkinlikler için hava durumu ideal. Ancak hafif bulutlu havanın ara sıra yağışlarla desteklenebileceğini unutmamakta fayda var. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak merak edenler için öngörüler mevcut. 21 Kasım'da sıcaklıkların 18-21 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bulutlu havanın hüküm süreceği, gündüz saatlerinde hafif güneş ışıklarının görülebileceği tahmin ediliyor. 22 Kasım itibarıyla hava biraz daha serinlecek. Sıcaklığın 16 derece civarına düşmesi bekleniyor. Daha belirgin bir yağışlı hava durumu da görülmesi muhtemel.

Eskişehir'deki hava durumunu değerlendirirken, gün içerisinde uygun giysiler tercih etmek mühim. Sabah saatlerinde biraz serin hissetmek mümkün. Üzerinize bir ceket almayı düşünebilirsiniz. Yağışlı havalardan etkilenmemek için bir şemsiye bulundurmak yerinde bir davranış. Havanın beklenmedik değişiklikler gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı esnek tutmak, akıllıca bir yaklaşım olacaktır.

Sonuç olarak, Eskişehir hava durumu 20 Kasım 2026'da ılıman bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha serinleyecek gibi görünüyor. Bugünkü hava şartları, şehri keşfetmek için harika bir fırsat sağlıyor. Hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanda konforunuzu artırabilir. Uygun giyinmek, gününüzü daha keyifli hale getirebilir.