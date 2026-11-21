Eskişehir hava durumu, 21 Kasım 2026 tarihi itibarıyla değişken bir tablo sunuyor. Bugün, sıcaklık 20 derece civarında. Havanın genel durumu kapalı ve bulutlu. Ancak gün içinde güneşin araya girmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde gökyüzü açılacak. Kısa süreli güneş ışıkları kendini gösterecek. Akşam saatlerine yaklaştıkça hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. 17 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Dışarı çıkacak olanlar için hafif bir ceket öneriliyor.

Bugün Eskişehir'de hava, açık alanlar için keyifli olabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yerel kısa süreli sağanaklar oluşabilir. Hafif rüzgar da dışarıdaki kişileri etkileyebilir. Açık havada zaman geçirecek olanlar, yağış olasılığına dikkat etmelidir. Bugünkü hava biraz bulutlu ama aralıklı güneşli öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 15-21 derece arasında değişecek. Ara günlerde hava soğuyacak. 15 dereceye kadar inebilir. Hafta sonu sıcaklıkların yeniden yükseleceği bekleniyor. Havanın genel durumu, ara sıra kapalı ve yağışlı olabilir. Bu durum, dışarıda program yaparken dikkate alınmalı.

Bu hava koşullarında dışarıda gezerken uygun giysiler seçmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Araç kullanacak olanlar, yol koşullarını dikkate alarak güvenli seyahat etmelidir. Hava durumu akışına göre günlük planlama yapmak, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Eskişehir'deki 21 Kasım hava durumu, açık havada zaman geçirmek için uygundur. Ancak anlık değişimlere ve yağış ihtimaline dikkat edilmelidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartları öngörülüyor. Açık hava aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önerilir. Keyifli bir deneyim yaşamanız mümkün olacaktır.