Eskişehir'de hava durumu, 24 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla ılımandır. Öğle saatlerinde sıcaklık, 20 derece civarına çıkacak. Akşam saatlerinde ise bir serinlik hissedilecek. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, hafif bir ceket veya hırka almayı düşünebilir. Güneş zaman zaman görünecek. Bu yüzden şemsiyenizi evde bırakabilirsiniz. Eskişehir'in hava durumu genellikle değişkenlik gösteriyor. Anlık hava değişimlerine dikkat etmek faydalıdır.

Bugün şehirdeki hava durumu yürüyüş için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, akşam saatlerinde sıcaklığın 19 - 21 derece arasında olacağını dikkate almalıdır. Havanın ılınması, doğal güzelliklerde gezinti ve piknik imkânı sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken hale gelecek. Tahminlere göre hafif yağışlar görülebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önlem almalara yol açacaktır. Hava durumunu takip etmek, dışarıda geçirilen zamanı konforlu hale getirebilir.

Eskişehir'de sıcaklık aralıkları 18 - 23 derece arasında değişecek. Bazı günlerde hafif yağışlar planları etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin hava durumunu sürekli kontrol etmesi önemlidir. Bu süreçte kapalı alanlarda zaman geçirmek akıllıca bir tercih olabilir.

Genel olarak, Eskişehir’de değişen hava durumu, şehir yaşamını renklendiriyor. Hazırlıklı olmanın önemi de ortaya çıkıyor. Hava durumunu izleyerek, dışarıda vakit geçirmekten ödün vermeden serin günlerin tadı çıkarılabilir.