26 Kasım 2026'da Eskişehir’de hava durumu oldukça olumlu. Bugün, bulutların arasından güneşin ışıkları süzülüyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Eskişehir’in hava durumu ılımlı. Yürüyüş yapmak ve açık havada vakit geçirmek isteyenler için uygun bir atmosfer var. Havanın sakinliği dışarıda keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Günün ilerleyen saatlerinde hava biraz serinleyebilir. Dışarı çıkarken üzerine bir şey almayı unutmamakta fayda var. Eskişehir’deki sıcaklıklar sürekli değişiyor. Bu durum, "bugünkü hava nasıl" sorusunu sıkça sormamıza neden oluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuyacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. Bu dönemde açık havada etkinlikler zorlaşabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşır. Eskişehir’in kendine has iklimi kış mevsiminin geldiğini hissettiriyor. Bu dönemde giyinme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz.

Dışarı çıkarken bir şemsiye ya da hafif yağmurluk taşımak yararlı olacaktır. Artan nem oranları havayı bunaltıcı hale getirebilir. İnce, nefes alabilen giysiler tercih etmek gün boyunca rahat hissettirebilir.

Sonuç olarak, 26 Kasım 2026'da Eskişehir'de hava durumu ılımlı ve keyifli. Beklenen soğuma ve artan yağışlar, şehri ziyaret etmeyi düşünenler için önemli bir hatırlatıcılık taşıyor. Doğanın değişimini göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmak her zaman önemlidir. Eskişehir'in güzelliklerinde kaybolmamak için iyi bir fikir olacaktır.