Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ofis Sokak ile Tombakzade Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ofis Sokak üzerinden Tombakzade Caddesi istikametine doğru elinde silah bulunan bir şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen başka bir kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheli şahsın cüzdanını yola düşürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri şahsı aracında yakaladı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kovalamacaya karışan şahsı Tombakzade Caddesi üzerinde 26 APN 238 plakalı aracının içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada bir adet silah tespit edilerek muhafaza altına alındı. Polis ekiplerince olay yerinde sorgulanan şüpheli şahsın, kovaladığı diğer kişiye ateş açtığını beyan ettiği öğrenildi. Kovalanan şahsın olaydan yara alıp almadığı henüz bilinmezken, polis ekiplerinin konuyla ilgili geniş çaplı incelemesi sürüyor.