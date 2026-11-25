YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. YENİ Parti Sözcüsü Salih Uzun, parti genel merkezinde düzenlenen toplantının ardından partinin yeni yönetim yapılanması, MYK’nın çalışma sistemi ve seçim hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun, kurultay sonrası gerçekleştirilen Parti Meclisi’nin ilk toplantısında tüzük gereği MYK üyelerinin onaya sunulduğunu ve yeni görevlendirmelerin oy birliğiyle yapıldığını belirterek, "Yeni bir yönetim planlaması içerisinde olduğumuzu daha önce sizlere ilan ettik ama onu bir kez daha anlatmak istiyorum. Niye böyle yeni bir yönetim planlaması içerisindeyiz? Klasik bir parti yönetimi biçimiyle gitmiyoruz? Çünkü klasik bir dönemde değiliz, olağan bir dönemde yaşamıyoruz. Olağanüstü bir seçime de hazırlanıyoruz. Öyle olduğu zaman da klasik, rutin bir örgütlenme biçimiyle değil, bambaşka bir örgütlenme biçimiyle partimizi seçimlere hazırlayacağız" dedi.

"PARTİ MECLİSİ ÜÇ, MERKEZ YÖNETİM KURULU İKİ ANA SÜTUN ÜZERİNE KURULDU"

Parti Meclisi’nin üç ana kolon üzerine kurulduğunu, MYK’nın ise idari ve politika geliştirme olmak üzere iki ana sütundan oluştuğunu ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Daha önce duyurmuştuk, Parti Meclisimiz üç ana kolon üzerinde kuruldu. Bir tanesi partinin yasama grubu, o milletvekillerinden oluşan grup. Bir tanesi örgüt grubu, yani hem partinin örgütsel faaliyetlerini yapacak, partiyi örgütleme çalışmalarını hem de seçime hazırlık çalışmalarını, seçimi örgütleyecek bir grup. Bir de iktidara gelindiğinde partiyi kim, nasıl, hangi kadrolarla yöneteceksiniz sorusunun cevabı olan politika üretim, belirleme ve geliştirme grubu. Şimdi bu üç ana kolon üzerine kurulmuş olan Parti Meclisi’nin içinden iki ana sütun üzerine kurulmuş bir Merkez Yönetim Kurulu çıktı. 14 kişilik, partinin siyasi, idari ve örgütsel faaliyetlerini yapacak olan bir idari kısmı var. Bir de politika geliştirecek olan 14 kişilik ayrı politika kurulu var."

"ÜLKEYİ EN YETKİN KADROLARLA YÖNETECEĞİZ"

YENİ Parti’nin yeni yönetim yapılanmasının seçimleri kazanma hedefi doğrultusunda oluşturulduğunu aktaran Uzun, "Hem partinin örgütlenmesi ve seçim çalışmaları yapılacak hem de 14 ayrı takım halinde ülkenin nasıl yönetileceğini gösterecek ve çözüm önerilerini ortaya koyacak olan bir yapılanmayla milletimizin karşısına çıkıyoruz. Aziz milletimiz, ülkenin değişmesini isteyen bütün vatandaşlarımız bize nasıl bakıyor? Şu iki soruyla bakıyor. Diyor ki, ‘Arkadaş, bu siyasi kadro bir seçimi kazanabilir mi? Ülkeyi yönetebilir mi?’ Şimdi tam da onun karşılığı olacak şekilde evet, o seçimi kazanacağız ve ondan sonrası için de ülkeyi en yetkin kadrolarla yöneteceğiz sorusunun cevabı olacak şekilde bir Merkez Yönetim Kurulu oluşturuldu" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır