İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklama talebiyle, 9 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.