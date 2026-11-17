Fransa’da 140 binden fazla kişi, hayat pahalılığı ve maaş artışı talebiyle sokağa indi. Sendikalar, hükümetin ekonomik tedbirlerini yetersiz bularak talepleri karşılanana kadar eylemleri sürdüreceklerini açıkladı.

Fransa’da sendikaların maaş artışı talebiyle ülke çapında bulunduğu grev çağrısının ardından 140 binden fazla kişi, hayat pahalılığı ve maaş artışı talebiyle sokağa indi. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 146 bin kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, sendikalar katılımın 500 bini aştığını öne sürdü.

Fransa genelindeki gösterilere, öğretmenler, sağlık çalışanları, memurlar, özel sektör çalışanları ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Göstericiler, artan yaşam maliyetlerine karşı ücretlerin yükseltilmesini ve kamu hizmetlerine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti.

Başkent Paris’te Nation Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, sendikaların öncülüğünde İtalya Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca maaş artışı, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması yönünde sloganlar atıldı. Gösteriye katılan öğrenciler ise eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve okullardaki personel eksikliğinin giderilmesi çağrısında bulundu. Paris Emniyet Müdürlüğü yürüyüşe 28 bin kişinin katıldığını açıklarken, Genel İş Konfederasyonu (CGT) bu sayıyı 175 bin olarak açıkladı.

Paris’teki yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, hükümetin ekonomik tedbirlerini yetersiz bulduklarını belirterek eylemlerin devam edeceği mesajını verdi. Binet, "Mesajımız çok açık. Yalnızca taleplerimizin karşılanması eylemlerimizi durdurabilir. Başka hiçbir şey bizi durduramayacak" dedi.

Tüm maaşların en az yüzde 5 oranında artırılmasını isteyen Binet, "Hükümetin bütün çalışan sendikalarını, gençlik örgütlerini ve kamu çalışanlarını temsil eden sendikaları acilen müzakere masasına davet etmesi gerekiyor. Eylemlerin büyüklüğüne uygun, derhal somut açıklamalar yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin asgari ücrette yaptığı artışı da yetersiz bulan Binet, "Benzeri görülmemiş bir toplumsal öfke var. Buna karşılık aldığımız tek yanıt, asgari ücrete ayda 5 euro eklenmesi. Bu yeterli değil" dedi.

Paris’teki gösteri yasağına mahkemeden durdurma kararı

Gösterilerin sürdüğü Paris’te İdare Mahkemesi, başkentteki 10 lise ve 5 üniversite yerleşkesinin 100 metre çevresinde izinsiz gösterileri yasaklayan Paris Emniyet Müdürlüğü kararının uygulanmasını durdurdu.

Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure tarafından alınan ve 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan karar, öğrencilerin protestoları ve bazı eğitim kurumlarının girişlerinde yaşanan olayların ardından yürürlüğe konulmuştu.

Öğrenci sendikalarının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, yasağın kapsam ve süresini orantısız buldu. Kararda, öğrenci hareketlerinin değişken yapısının beş gün boyunca geniş kapsamlı bir yasağı haklı göstermediği belirtilerek düzenlemenin temel özgürlüklere ağır ve açıkça hukuka aykırı bir müdahale oluşturduğu ifade edildi.

Kararı değerlendiren Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) temsilcisi Alice de Brito, "Bu, gençlik için bir zafer ve hükümet için ağır bir yenilgi" dedi.

Öte yandan Paris’teki yürüyüşün ardından akşam saatlerinde Bastille Operası çevresinde ve Bastille metro istasyonunda izinsiz bir toplanmaya polis müdahale etti. Güvenlik güçleri bölgedeki göstericileri dağıttı.

Paris’in yanı sıra Lyon, Marsilya, Toulouse, Lille, Nantes ve Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte gösteriler gerçekleştirildi.

Lyon’da binlerce gösterici, 17 Ekim’de yaşanan şiddet olaylarının ardından yürüyüşlere kapatılan Bellecour Meydanı’na mahkeme kararıyla yeniden girebildi. Rhone Valiliği gösterilere 7 bin kişinin katıldığını açıklarken, CGT katılımın 12 bin olduğunu bildirdi. Valilik, gösteriler sırasında 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Marsilya’da ise polis gösterilere 4 bin 900 kişinin katıldığını açıklarken, sendikalar bu sayıyı 80 bin olarak duyurdu. Bouches-du-Rhone Valiliği, Marsilya ve Aix-en-Provence’daki bazı eğitim kurumlarının çevresinde 18-20 Kasım tarihleri arasında uygulanmak üzere yeni gösteri yasakları getirdi.

Kamu Hesapları ve Kamu Yönetimi Bakanlığının açıkladığı geçici verilere göre, merkezi devlet kurumlarında çalışan personelin yüzde 2,59’u greve katıldı. Bu oran 5 Kasım’daki grevde yaklaşık yüzde 10 olarak kaydedilmişti. Kamu hastanelerindeki grev oranı yüzde 3,93, yerel yönetimlerde ise yüzde 1,96 oldu.

CGT, hükümetin maaş artışı ve kamu hizmetlerine ilişkin taleplere yanıt vermesini isteyerek yeni gösteri çağrılarında bulundu. Sendika, 19 Kasım’da emeklilerin, 20 Kasım’da öğrenci ve gençlik örgütlerinin, 21 Kasım’da ise hayat pahalılığına karşı göstericilerin yeniden eylem düzenleyeceğini duyurdu.