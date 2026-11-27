İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı mütalaaya göre, Sözcü Gazetesi muhabiri Mustafa Balcı’nın “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “iftira” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarından beraatine ve tahliyesine karar verilmesi istendi. Bu talep, iddianamede yer alan cezalandırma isteminin aksini oluşturdu.

ŞABAN SEVİNÇ İÇİN CEZA İSTENDİ

Öte yandan savcı, gazeteci Şaban Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca duruşmada tutukluluğunun devamı yönündeki değerlendirmeyi sürdürmesi istendi.