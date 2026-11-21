21 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Gaziantep’te hava durumu, 20 derece civarında seyrediyor. Bugünkü hava merak edenler için, kısmen bulutlu geçeceği söylenebilir. Güneşli saatlerin yanı sıra aralıklı yağışlar da bekleniyor. Açık havada vakit geçirecek olanlar için sürpriz olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Gaziantep’te hava durumu, sabah saatlerinde biraz daha serin olabilir. Gün ilerledikçe sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğleden sonra, bulutlu gökyüzü ani ve kısa süreli yağışlarla birleşebilir. Bu, sıcaklık hissiyatının düşmesine neden olabilir. Daha uygun bir hava için şemsiye veya hafif yağmurluk bulundurmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bilgi vereyim. Genel olarak, sıcaklık 22 ile 25 derece arasında değişecek. Pazartesi ve salı günleri, beklenen hava sıcaklıklarının hafif bir artış göstermesi mümkün. Ancak bu sıcaklıklarla yağışların yoğunlaşması şehirde etkili olabilir. Gün boyunca hava koşullarını dikkate alarak dışarı çıkmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde rahatsızlıklardan korunmak için hazırlıklı olmak faydalıdır.

Açık havada yürüyüşe çıkmayı planlayanlar birkaç noktaya dikkat etmelidir. Güneşli saatleri değerlendirmek önemlidir. Daha serin saatlerde dışarı çıkmak akıllıca olacaktır. Ani yağışlara karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Bu, dışarıda ve evde günlerinizi konforlu geçirmenizi sağlar. Sıcaklık ani değişiklikler gösterebilir. Kat kat giyinmek avantajlı bir tercih olacaktır.

Gaziantep'te 21 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, değişkenlik gösteren bir gün olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde karşılaşacağınız hava koşullarına hazırlıklı olmak, bu güzel şehirdeki keyfinizi artırır.