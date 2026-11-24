Gaziantep’teki hava durumu bugün etkileyici. 24 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla sabah saatlerinde sıcaklıklar ideal seviyelerde. Hava yaklaşık 20 derece civarında. Güneşin yükselmesiyle sıcaklık artacak. Özellikle öğle saatlerinde hava, 22 dereceye kadar yükselebilir. Bu, dışarıda vakit geçirecekler için cazip bir durum. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Gece serin bir hava bekleniyor.

Hava durumu değerlendirilirken rüzgarın etkisi önemli. Rüzgarın hafif esintileri, sıcaklığı dengeleyecek. Gaziantep’te bu ılıman hava koşulları, halkı sokaklara çıkarıyor. Açık hava etkinliklerine katılanlar, güzel havadan faydalanıyor. Ancak akşam saatlerinde soğuk hava gelebilir. Üzerinize bir ceket almayı unutmayın.

Gelecek günler için hava durumu tahminleri, sıcaklıkların mevsim normlarına yakın seyredeceğini gösteriyor. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 18-21 derece arasında olacak. Hava şartları açısından bulut hareketleri artabilir. Aniden beliren hafif yağışlar, açık hava aktivitelerini etkileyebilir. Evde vakit geçirenler de bu durumu göz önünde bulundurmalı. Üzerinize uygun bir bere almak iyi bir fikir. Hava şartlarını kontrol etmek akıllıca bir tercih.

İlerleyen günlerde Gaziantep hava durumu dengede kalacak. Sıcaklık 19-23 derece arasında dalgalanacak. Rüzgarın etkisiyle bazen soğuk hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek uygun bir çözüm olabilir. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanlar, şemsiye bulundurmalı. Olumsuz hava koşullarına karşı bu bir tedbir olabilir. Gaziantep halkı, güzel havanın tadını çıkarırken hazırlıklı olmayı unutmamalıdır.