Gaziantep'te, 26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bugün şehirde 20 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Hava, hafif bir rüzgarla kapalı olacak. Gün içerisinde spor şeklinde yağışların olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, Gaziantep’te yaşayanlar için dışarıda dikkat edilmesi gereken bir unsur.

Gaziantep hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer eğilimler sergileyecek. Cuma günü hava sıcaklıkları 19 ila 21 derece arasında değişecek. Bu, mevsim normlarına göre ılımlı bir hava durumu anlamına geliyor. Cumartesi günü ise daha yoğun yağışların beklenmesi, dış mekan planları yapanlar için önemli bir durum. Hava kısmen geçişken olacak ve yer yer kapalı kalacak. Açık alanlarda bulunmayı düşünüyorsanız şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Yılın bu döneminde Gaziantep’te hava şartları değişkenlik gösteriyor. Genel olarak sokaklarda yürüyüş yapmak için uygun bir zaman dilimindeyiz. Hava raporlarını takip etmek ve günü buna göre planlamak akıllıca bir seçenek. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Daha güvenli rotalar seçmek gerekir.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu, sıcak ve ara ara yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri hafif değişiklikler gösterecek gibi görünüyor. Genel olarak ılıman bir seyir izlenecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek, rahatsız edici sürprizlerle karşılaşmamak için yerinde bir yaklaşım olacaktır.